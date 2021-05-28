بأمر اليويفا .. وداعًا قاعدة الأهداف خارج الأرض في أوروبا

قانون جديد في الطريق..

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد اتخذ قرارًا بإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض باعتبارها قاعدة عفا عليها الزمن في الوقت الحالي.

في الوقت الحالي، فإن لجنة المسابقات داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد اتخذت القرار بإلغاء تلك القاعدة، ما يتبقى فقط هو موافقة اللجنة التنفيذية للموافقة بشكل نهائي على هذه الخطوة.

وجاء ذلك بعد مناقشة الأمر في الفترة الماضية بصورة مكثقة، حيث أنه أخيرًا قررت لجنة مسابقات اليويفا المنعقدة اليوم في بورتو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم غد، إلغاء قاعدة مضاعفة قيمة الأهداف في ملعب الخصم في حال التعادل في الإقصائيات ذهابًا وإيابًا التي تنطبق في المسابقات الأوروبية.

القرار ليس نهائيًا حتى الآن، نظرًا لأن موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مطلوبة حتى يدخل الأمر في حيز التنفيذ بالفعل.

هذه الخطوة والتي ستقبل أخيرًا تأتي مدعومة بالكثير من المطالبة التي أثيرت لفترة طويلة من قبل المدربين واللاعبين، ولكن بشكل خاص منذ تفشي وباء كورونا حول العالم العام الماضي.

مع لعب المباريات دون ذهاب وإياب في العام الماضي بسبب كورونا وفي أرض محايدة، زادت المطالب بأن تكون المباريات الإقصائية دون قاعدة الأهداف خارج الأرض.

جدول مباريات اليوم السبت 29 مايو 2021 والقنوات الناقلة

ولكن هناك أصوات ترفض ذلك على الرغم من اقتراب تنفيذه رسميًا، حيث يرى جيمي كاراجر على سبيل المثال أن ذلك من شأنه أن يقلل إثارة المباريات الإقصائية.