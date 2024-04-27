إيميرك لابورت يحسم الجدل حول مشاركة كريستيانو رونالدو في موقعة الخليج

جماهير النصر تترقب عودة الدون

SHAHID

زف الإسباني إيميرك لابورت، لاعب النصر، خبرًا سارًا لجماهير فريقه، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الخليج بالدمام.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الخليج، اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستعيد النصر خدمات نجمه كريستيانو رونالدو خلال مباراة الخليج، حيث غاب عن اللقاء السابق أمام الفيحاء بسبب الإيقاف، بعد طرده في مباراة الهلال بكأس السوبر السعودي.

ونشر لابورت صورة له مع رونالدو، عبر حسابه الخاص بتطبيق "سناب شات"، وعلق عليها باللغة العربية "ترى احنا جاهزين"، في إشارة إلى جاهزيته مع النجم البرتغالي لقيادة النصر في مباراة الليلة.

وفي نفس السياق، نشر الحساب الرسمي لنادي الخليج على موقع "X" (تويتر سابقًا)، صورة للاعبي النصر يتقدمهم كريستيانو رونالدو أثناء وصولهم مطار الدمام، مع التعليق "هلا فيكم يا غناتية".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقاط، ويستعد لمواجهة الخليج صاحب المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

SHAHID