قرار رسمي من النصر بعد جدل "إيقاف" كريستيانو رونالدو!

موقف كريستيانو رونالدو قبل مباراة النصر والخليج..

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"كريستيانو رونالدو سيلعب مباراة النصر أمام الخليج أم لا؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق كرة القدم في كل مكان.

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النصر يواجه الخليج، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وتحصل رونالدو على كارت أحمر مباشر، في ديربي النصر والهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ ليتم إيقافه تلقائيًا عن المباراة التالية، والتي كانت ضد الفيحاء، في الجولة 28 من مسابقة الدوري.

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لكن.. من غير المعروف هل سيتم إيقاف الأسطورة البرتغالية، لقاءً آخر من عدمه؛ حيث لم تصدر لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أي قرار بشأن ذلك - حتى الآن -، على الرغم من التأكيدات على تدوين الحكم، جملة "السلوك المشين" ضد اللاعب.

وفي ظل هذا الجدل.. اتخذ نادي النصر، قرارًا رسميًا مع كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 39 سنة، استعدادًا لمواجهة الخليج المرتقبة.

الإعلامي الرياضي علي العنزي، المقرب من البيت النصراوي، أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، انضمام كريستيانو إلى قائمة النصر، المغادرة إلى الدمام، استعدادًا للمواجهة أمام الخليج.

وبالتالي.. سيشارك رونالدو بشكل طبيعي في مباراة النصر والخليج؛ إذا لم يصدر أي قرار مغاير لذلك من لجنة الانضباط، خلال الساعات القليلة القادمة.

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