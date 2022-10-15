3 لاعبين بالرقم 9 .. الطائي يحتج والهلال يحرر محضرًا

قمصان الهلال تتسبب في أزمة

تقدم نادي الطائي باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة السعودي، على نادي الهلال، وذلك بعد المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ما سبب تقدم نادي الطائي باحتجاج ضد الهلال؟

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن تقدم نادي الطائي باحتجاج رسمي ضد الهلال، مدونًا في احتجاجه 3 نقاط وهم:

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1- ظهور لاعبين من الهلال برقم واحد.

2- قميص غير معتمد لا يحمل شعار الرابطة ويتشابه مع قميص الحارس.

3- تأخر انطلاقة المباراة.

كما أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، على أن احتجاج نادي الطائي جاء بسبب وجود 3 قمصان للاعبي الهلال تحمل الرقم 9 خلال المباراة.

ما سبب أزمة قمصان نادي الهلال؟

أشارت صحيفة "اليوم" إلى أن أطقم نادي الهلال فُقدت في حافلة الفريق، قبل ساعات من بداية مباراة الطائي، وهو الأمر الذي دفع الهلال للعب المباراة بطقم آخر لا يحمل شعار دوري روشن للمحترفين.

وقام الهلال بلعب مباراة الطائي بقميص التدريبات، والذي تم طبع أرقامه قبل دقائق من انطلاق المباراة. اقرأ التفاصيل

وحقق الهلال الفوز على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الهلال يتقدم ببلاغ لشرطة حائل بسبب قمصان الفريق

وأعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن تقدم نادي الهلال ببلاغ لشرطة حائل، بسبب واقعة اختفاء قمصان الفريق قبل مواجهة نادي الطائي.

الفراج كشف عبر برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع على قناة إم بي سي أكشن، عن تقديم الهلال للبلاغ، بعدما تبين اختفاء قمصان الزعيم قبل انطلاق المباراة بساعات.

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