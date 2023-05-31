إنتر يترقب .. إدين دجيكو يستغل الهلال والأهلي قبل حسم مصيره!

إدين دجيكو يمتلك أكثر من عرض سعودي، فهل ينهي مسيرته مع إنتر؟

البوسني إدين دجيكو؛ مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، أحدث الأسماء التي اقتحمت سوق الانتقالات الصيفي المرتقب في السعودية، في ظل التقارير التي تؤكد امتلاكه عرضين من الهلال والأهلي.

الإعلامي الرياضي السعودي خالد الرشيد هو من بدأ بإقحام البوسني للميركاتو، مؤكدًا أن الأهلي وضع عينيه عليه، فيما أكد الصحفي بموقع "فوت ميركاتو" سانتي أونا أن الهلال قدم مؤخرًا عرضًا رسميًا للمهاجم.

لكن وفقًا لما هو متداول في الوسط الإيطالي فإن دجيكو يرغب في الاستمرار مع النيراتزوري، لكنه في الوقت نفسه يلوح بالعروض السعودية، للضغط على إدارة النادي الإيطالي، لرفع قيمة العرض المقدم له لتجديد عقده.

وأوضحت التقارير المتداولة أن عرض الإنتر لدجيكو بلغ خمسة ملايين يورو، شاملة الحوافز، أي أقل مما يتقاضاه حاليًا (6 ملايين).

ويمتلك البوسني عدة عروض بخلاف العروض السعودية، من الدوري الإنجليزي ونظيره التركي، لكن كافة العروض تمثل خيارًا ثانيًا له، في ظل تفضيله البقاء في إيطاليا، لشعور أسرته براحة كبيرة واستقرار في البلاد.

جدير بالذكر أن صاحب الـ37 عامًا انضم لإنتر في صيف 2021م، قادمًا من روما، لكن عقده الحالي ينتهي بنهاية الشهر المقبل.

وخاض البوسني 50 مباراة في مختلف البطولات مع النيراتزوري في الموسم الجاري، سجل خلالها 14 هدفًا فقط، وصنع خمسة آخرين.