"هل يفعلها الأهلي؟" .. صفقة عالمية ضخمة قد تطيح بعمر السومة نهائيًا

الأهلي يعمل على صفقة عالمية ستسعد الملايين من عشاقه

جهز مسؤولو النادي الأهلي، لسلسلة من التعاقدات العالمية الكبرى، في الميركاتو الصيفي القادم؛ حال الحصول على "التدابير الوقتية"، من المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

الأهلي قدّم طلب "تدابير وقتية"؛ للسماح بتسجيل صفقاته الصيفية الجديدة، بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان الفريق من التعاقدات "فترتين".

وفي هذا السياق، ألمح الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، إلى إمكانية تعاقد الأهلي، مع النجم البوسني إدين دجيكو، قلب هجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ونشر الرشيد عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، صورة دجيكو، وعلق عليها بالقول: "هل يفعلها الأهلي؟".

والحديث عن انتقال النجم البوسني إلى الأهلي؛ يأتي في وقت تتضارب فيه الأنباء عن مستقبل النجم السوري عمر السومة، مع الفريق الأول لكرة القدم، عقب انتهاء إعارته إلى نادي العربي القطري.

وخلال الساعات الماضية، ترددت أنباء قوية، عن رغبة نادي الأخدود، الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في التعاقد مع السومة، في الميركاتو الصيفي القادم.