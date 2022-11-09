إسبانيا هي الحل.. حتى لا يتساقط لاعبو الدوري الإنجليزي كالذباب!

لماذا يتعمد مسؤولو الكرة الإنجليزية إرهاق اللاعبين؟

جدولة أقل ما توصف به أنها ضاغطة تجدها الأندية الإنجليزية في الوقت الراهن قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم قطر 2022.

الأمر استتبع العديد من الانتقادات آخرها كان من المدرب بيب جوارديولا الذي أشار إلى عدم تركيز اللاعبين في الوقت الراهن في شيء أكثر مما يفعلون حيال كأس العالم ومشاركتهم به، الأمر الذي يؤدي إلى لعب بعض اللاعبين بعدم جدية كبيرة خشية التعرض للإصابات.

صراخ جوارديولا

وقال جوارديولا عن الأمر: "من الطبيعي أن يفكر اللاعبون على هذه الشاكلة، سيقول اللاعب إنه لو غاب الآن فلن يؤثر ذلك على حظوظ فريقه في البريمييرليج، لكن سيضمن له المشاركة القوية في كأس العالم".

وأكد جوارديولا أن المشكلة ستتفاقم بعد العودة من كأس العالم إذ لوح بأن اللاعبين "سيتساقطون كالذباب" بسبب الجدولة التي ستؤدي إلى إرهاق بدني كبير، خصوصًا في إنجلترا التي ستكون الجدولة فيها سريعة للغاية وفي مباريات هامة عقب المونديال مباشرة.

فبعد أيام قليلة من المونديال ستستكمل مباريات كأس الرابطة، بالتحديد في 22 ديسمبر، ثم بعدها بثلاثة أيام فقط سيعود الدوري الإنجليزي، أي إن بعض الفرق ستخوض مباريات في بطولتين بحجم كأس الرابطة والدوري الإنجليزي خلال أسبوع فقط من نهاية المونديال.

عويل كونتي

لا يمكن فصل هذا الأمر عن أن منتخب إنجلترا قد يذهب بعيدًا في المونديال وهو من أقوى منتخبات العالم وقد ذهب إلى المربع الذهبي في المونديال الفائت، عودة اللاعبين في هذا النسق الجنوني ستؤدي بالتأكيد إلى ما يرمي إليه بيب.

أضف إلى ذلك أن الأندية الإنجليزية ستدخل المونديال ولاعبوها مضغوطون إلى درجة كبيرة، لأن مباريات الدوري الإنجليزي ستتوقف في 12 نوفمبر قبل التوجه إلى كأس العالم، بعض الفرق خاضت مباريات في الثامن والتاسع من نوفمبر أيضًا بكأس الرابطة.. نسق جنوني قبل وبعد المونديال!.

مدرب توتنهام أنطونيو كونتي فتح النار حول مسؤولي الكرة الإنجليزية حيال الأمر، إذ ذكر أن "العرض لابد أن يستمر" وأنه "لا أحد يفكر في اللاعبين أنفسهم".. مشيرًا إلى أن الجدولة كارثية لأندية عديدة من بينهما توتنهام الذي غادر كأس الرابطة مؤخرًا بالهزيمة من نوتنجهام فورست.

إسبانيا هي الحل؟

ولكن هل هناك حل لمعضلة كتلك في ظل موسم استثنائي بسبب إقامة كأس العالم لأول مرة في منتصف الموسم الكروي؟.. النموذج الإسباني قد يكون حاملًا لحل سحري حيال الأمر.

قدمت إسبانيا أكثر من حل لهذه الضغوطات بما وضع سلامة اللاعبين واستعداداتهم في الأولوية.

بداية تنتهي مباريات الدوري الإسباني قبل كأس العالم عند الجولة 14 اليوم الخميس 10 نوفمبر، ولكن هل ستتوقف الأندية عن اللعب تمامًا؟.. لا.. ستخوض الفرق بطولة كأس الملك قبل الذهاب إلى المونديال لتخفيف الضغط من الجدول، وإتاحة الفرصة للاعبين الأساسيين الذين لا يشاركون عادة في كأس الملك ويفضل المدربون إراحتهم كي يسافروا إلى معسكرات منتخباتهم وهو أمر بديهي إذ ستكون النسبة الدولية الأكبر من بين هؤلاء اللاعبين.

إذًا فقد تم تخفيف ضغط الجدول قبل السفر إلى المونديال، وإزاحة عقبة جولة كأس الملك من توقيت آخر سيفرغ عقب المونديال لإقامة جولة الدوري.

الجولة رقم 15 والتي كان مقررًا أن تقام 31 ديسمبر أي بعد المونديال بـ 13 يومًا كاملًا تم تأجيلها، على أن تعود منافسات الليجا في الثامن من يناير بدءًا من الأسبوع 16.

ضمنت الجدولة الإسبانية إفساح مجال لجولة جديدة، راحة أكبر قدر المستطاع للاعبي الليجا قبل المونديال، عودة أكثر راحة بعد المونديال.. فهل لم يلتفت المسيّرون الإنجليز لذلك؟ أم إن "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس" ما زالت ترفض تقليد أي نظام غيرها؟.