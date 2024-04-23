"أنتظرت فيلم رعب فكان أكشن!" .. وليد الفراج يسخر من نفسه بعد وداع الهلال لدوري الأبطال

أول تعليق من الإعلامي السعودي بعد نكسة الهلال أمام العين..

بالطبع! انتظر الكثيرون تعليق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على وداع الهلال لدوري أبطال آسيا، فهو من هدد العين الإماراتي بـ"فيلم رعب" في انتظاره على استاد المملكة أرينا.

الزعيم السعودي حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام نظيره الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال، لكنه ودع البطولة، نظير هزيمته في الذهاب برباعية مقابل هدفين.

وبعد تهديدات الفراج للعين قبل لقاء ليلة الأمس والتي لم يتحقق منها أي شيء، خرج في حلقته من برنامج "أكشن مع وليد" عقب وداع الزعيم، معلقًا: "كريسبو؛ مدرب العين، نجح فيما فشل به 17 مدربًا في دوري روشن، بالرغم من استحواذ الهلال بنسبة 66% إلا أن العين استطاع أن يخطف بطاقة التأهل، الجميع انتظر فيلم رعب، لكن تم استبداله بفيلم إثارة وأكشن وتشويق وأعصاب".

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وأضاف: "العين قدم واحدة من مبارياته التاريخية، والهلال أهدر الكثير، لأنه كان تحت تأثير الضغط، فمن كل خمس تمريرات له هناك تمريرة واحدة صائبة، والعين على النقيض فمن كل تمريرة هناك تمريرتين صائبتان!، لم يفقد العين الكرة، لاعبوه كانوا يعلمون جيدًا هدفهم".

الإعلامي الرياضي السعودي اختتم: "أهنئ الإمارات والعين وإدارته ولاعبيه وجمهوره ومحبيه، هذا الفريق مشرف، فقد قدم مباراة تؤكد أننا أمام فريق استثنائي، نتمنى أن يحافظ على اللقب وأن يكون في العالم العربي".