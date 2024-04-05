"أعلم ما ينتظرني في باريس" .. توقع مفاجئ من لامين يامال قبل موقعة سان جيرمان

"سنكون برشلونة الذي يعرفه الجميع"

أكد لامين يامال، لاعب برشلونة، أن مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، هي الأهم في موسم البارسا، متوقعًا تسجيل هدف الفوز في عقر دار النادي الفرنسي.

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وقال لامين يامال في حوار نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أتوقع أن تنتهي المباراة الأولى في باريس بفوز برشلونة (1-0)، وأنا من سأسجل هدف الفوز".

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وأضاف: "أعلم أن هناك حدثًا كبيرًا في انتظاري، إذا سجلت في دوري أبطال أوروبا، سأكون أصغر لاعب في التاريخ يفعل ذلك، أدرك الأمر وأسعى تمامًا لتحقيقه".

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وتابع: "علينا أن نلعب ضد باريس سان جيرمان بقوة كبيرة. علينا أن نكون برشلونة الذي يعرفه الجميع ونسيطر عليهم".

وختم اللاعب الإسباني الشاب: "آخر مرة شاهدت فيها برشلونة يفوز بدوري أبطال أوروبا كان عمري 8 سنوات، كنت طفلًا في فرق الناشئين ولا أنسى هذا اليوم أبدًا، كان حفلًا كبيرًا مع زملائي في الفريق".