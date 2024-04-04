"سأكون أسطورة مثل ميسي" .. لامين يامال يتحدى مبابي ويقطع وعدًا غاليًا لبرشلونة

"انظروا إلى ما فعلته مع كفاراتسخيليا"

أكد لامين يامال، لاعب برشلونة، أنه يتطلع لأن يكون أحد أساطير النادي الكتالوني في المستقبل، على شاكلة النجم التاريخي ليونيل ميسي وكذلك تشافي وإنييستا.

وقال لامين يامال في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "الرحيل عن برشلونة؟ لدي عقد موقع حتى 2027، وهناك إمكانية لأن يتم تمديده حتى 2030 عندما أتم 18 عامًا، لدي فترة طويلة في عقدي الحالي وأتمتع براحة بال وكل شيء".

وعندما سئل "هل من الممكن أن توقع لبرشلونة مدى الحياة، مثل تشافي أو إنييستا أو بويول أو ميسي؟"، أجاب لامين: "بالتأكيد. أتمنى أن أكون أسطورة لنادي برشلونة".

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وتطرق النجم الإسباني الشاب للحديث عن مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "بالتأكيد هناك واجبات دفاعية ألتزم بها في الفريق، وسواء لعبت أمام كوندي أو أراوخو، سأكون داعمًا له في مقابلة كيليان مبابي".

وأوضح: " ليس فقط مع مبابي. أحاول دائمًا اللعب مع الظهير الموجود خلفي، لقد حدث ذلك بالفعل مع كفاراتسخيليا. كيليان لاعب مختلف وسيحاول أن يفاجئنا، لكني سأساعد الفريق لوقف خطورته، هذا أمر محسوم".

وختم لامين يامال: "الحلم بدوري أبطال أوروبا في ويمبلي؟ أعتقد ذلك. جميع الفرق لديها الآن نفس الإمكانيات. عليك أن تهزم باريس سان جيرمان ثم في نصف النهائي يمكن أن يحدث أي شيء".