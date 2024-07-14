الآن أصبح راضيًا عن إدارة الاتحاد؟ .. كريم بنزيما يعيد نشر الصورة الجدلية عبر "إنستجرام"!

تصرفات المهاجم الفرنسي محل استياء كبير من جماهير الاتحاد!

يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، أصبح راضيًا عن عمل إدارة النادي بعد التعاقد مع مواطنه لوران بلان، ليقود الفريق فنيًا في الموسم المقبل.

العميد برئاسة لؤي مشعبي كان قد أعلن أمس السبت، التعاقد مع بلان رسميًا لمدة موسمين مقبلين، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال مارسيلو جاياردو.

هذه الخطوة بحسب عديد التقارير تمت بتوصية من بنزيما، الذي عارض التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مطالبًا بالتعاقد مع الفرنسي كريستوف جالتييه أو أي مدرب آخر بشرط إجادة التحدث باللغة الفرنسية.

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تصرف بنزيما اليوم الأحد، عبر "إنستجرام" من شأنه أن يدعم تلك التقارير أيضًا، إذ نشر صورته وهو يؤدي التحية العسكرية أمام الجماهير، عبر خاصية "ستوري"، مرفقًا إياه برمز "النمر" لقب الاتحاد الشهير.

Benzema Instagram

صورة مشابهة لصورة اليوم كان قد نشرها المهاجم الفرنسي قبل يومين على الموقع نفسه، وعلق وقتها "أنا جاهز" مع رمز النمر، لكنه عاد وحذفها بعد نشرها بدقائق، وهو ما أثار استغراب الجماهير.

البعض حاليًا يفسر ذاك التصرف بأنه كان متعلقًا بالمفاوضات مع بلان، وبعدما اطمأن بأن التوقيع الرسمي قد تم بالفعل، أعاد نشرها ليؤكد استمراره في صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد فترة من الجدل والحديث عن تفكيره في الرحيل، لعدم التأقلم مع الأجواء.

المهاجم الفرنسي انضم بالفعل لمعسكر النمور في مدينة أليجانتي الإسبانية، والتقى بلوران في أول حصة تدريبية له مع الاتحاد، أمس السبت.

يذكر أن أزمة المدرب و"إفشال" المفاوضات مع بيولي بسبب بنزيما، دفعت الرئيس المنتخب لؤي ناظر لتقديم استقالته بعد أسبوع واحد فقط من انتخابه، لتقرر وزارة الرياضة بعدها تكليف نائبه لؤي مشعبي بخلافته لمدة موسم واحد دون إجراء انتخابات جديدة.