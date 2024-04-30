"سأسحقك" .. رسالة من نجم ريال مدريد لمبابي قد تثير غضب بيريز!

مواجهة محتملة بينهما في نهائي الأبطال

رغم الأنباء المتزايدة حول انتقاله إلى ريال مدريد، إلا أن أنطونيو روديجر مدافع الفريق الإسباني قرر توجيه رسالة شديدة اللهجة للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

مهاجم باريس سان جيرمان الذي يستعد لقيادة هجوم فريقه، غدًا، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، أصبح قريبًا من مغادرة النادي الفرنسي، وريال مدريد يعتبر الوجهة الأقرب له.

روديجر على الجانب الآخر يقود هجوم ريال الليلة أمام بايرن ميونخ في ذهاب نفس المرحلة، وقد يكون على موعد مع الفرنسي في النهائي لو تأهل كل منهما، لذلك قام خلال حديثه مع صحيفة " لو ميديا كاريه" بتوجيه رسالة خاصة لمبابي.

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وقال المدافع الألماني:"أفضل اللاعبين في التاريخ يأتون دائمًا إلى ريال مدريد، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم لذلك الأمر سيكون مناسبًا له".

وأوضح أيضًا أنه لو تأهل ريال للنهائي وكذلك باريس، سيقوم بسحق مبابي تمامًا لو حاول المرور منه.

وقد لا تثير هذه التصريحات لإعجاب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باعتبار أن مبابي هو الصفقة المنتظرة والأهم للعملاق الإسباني منذ سنوات طويلة، خاصة لو حاول روديجر الوفاء بوعده والتدخل بعنف على المهاجم الفرنسي وتسبب في إصابته.