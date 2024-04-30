أخبار دوري روشن السعودي اليوم | صدمة البيشي وبدران، وشبابي واتفاقي في خيارات الفراج لأنجح الصفقات

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 30 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 30 إبريل 2024

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الخليج ينتعش بعودة هوساوي ووونج قبل مواجهة النصر يُواصل الخليج استعداداته لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ الأربعاء، وقد شهد المران الأخير عودة عبد الإله هوساوي بعد فراغه من مهمته مع المنتخب السعودي الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عامًا. الخليج سيستعيد كذلك خلال لقاء الكأس لاعب وسطه الكوري الجنوبي لي وونج الذي غاب عن مباراة دوري روشن الأخيرة بين الفريقين للإيقاف.

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انتهاء موسم عبد العزيز البيشي وعبد القادر بدران مع ضمك

أعلن نادي ضمك تفاصيل إصابة لاعبيه، عبد العزيز البيشي وعبد القادر بدران، والتي جاءت خلال مواجهة التعاون الأخيرة في دوري روشن السعودي.

وأوضح النادي عبر حسابه على منصة إكس غياب الثنائي لمدة 4 أسابيع مما يعني انتهاء موسمهما مع الفريق، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابة البيشي بتمزق في أربطة مفصل الكاحل، فيما أصيب بدران بتمزق من الدرجة الثانية في أربطة العضلة الكمثرية.

الناصر يغيب عن مباراة التعاون أمام الهلال

تأكد غياب سعد الناصر لاعب وسط التعاون عن مواجهة الهلال في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة المنتخب الأولمبي السعودي أمام العراق في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

اللاعب بدأ على الفور الجلسات العلاجية للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الضامة للفخذ الأيسر، وقد أفادت صحيفة الرياضية أنه تعافيه قبل مواجهة الهلال مستبعد تمامًا.

الرائد يحتج على حكم مواجهة الاتفاق

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الرائد تقدم باحتجاج رسمي لدى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم على أداء حكم مباراته الأخيرة أمام التعاون والتي انتهت بالتعادل 2-2.

الرائد اتهم الحكم عبد الرحمن السلطان بارتكاب أخطاء مؤثرة أثرت عليه سلبًا أبرزها احتساب ركلة جزاء لصالحه ثم التراجع عن القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

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