أخبار دوري روشن السعودي | الاتفاق يوجه صدمة للاتحاد .. ورسالة رئيس القادسية تُنذر الهلال والنصر

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 10 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 10 مايو 2024..

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"تحذير أخير للاتحاد!" .. الاتفاق يسعد الهلال والنصر في صفقة سعد الموسى وأحمد الغامدي

كشف منير آل خاتم، المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، عن آخر التطورات في "مستقبل" الثلاثي سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي. (طالع التفاصيل)

"الهبوط يتحول إلى لعنة" .. الشباب يقلد الهلال ويطقطق على الأهلي!

يواصل نادي الشباب، إشعال القمة الكروية التي تجمعه بنظيره الأهلي، مساء الغد، في الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب الشباب في الرياض. (طالع التفاصيل)

أبها يتعادل مع ضمك.. وإهدار الجزائية 23

تعادل أبها مع نظيره ضمك دون أهداف، في مباراة الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وأهدر كريتشوفياك ركلة جزاء لصالح أبها في الدقيقة 16، ليضيع الجزائية رقم 23 هذا الموسم في دوري روشن السعودي.

ورفع أبها رصيده إلى 29 نقطة، ليغادر منطقة الخطر، ويحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري، بينما يأتي ضمك في المركز العاشر، برصيد 39 نقطة.

رئيس القادسية: دورنا لن ينتهي مع الصعود

أكد بدر الرزيزاء، رئيس نادي القادسية، أن مهمة الفريق لن تنتهي بضمان الصعود رسميًا إلى دوري روشن السعودي، مضيفًا أن الفريق عاد إلى المكان الذي يستحقه.

وأضاف، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن هناك عملًا كبيرًا من قِبل الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، فضلًا عن دعم الجمهور ووقفة شركة أرامكو السعودية، مبينًا أن الفريق حقق أفضل الأرقام في موسم طويل.

ونوه الرزيزاء بأن القادسية يمتلك إرثًا تاريخيًا في المنطقة، معربًا عن تمنياته بأن يستمر العمل لرفع اسم النادي وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتاريخه العريق.

وتحمل رسالة رئيس القادسية، إنذارًا بمنافس شرس على الألقاب أمام الهلال والنصر في الموسم المقبل.

الإصابات تضرب صفوف الخليج

أعلن نادي الخليج عن غياب ثلاثة لاعبين عن مباراة الوحدة، للإصابة، في لقاء الجولة 31 من دوري روشن السعودي، والذي يقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكشف الخليج عن إصابة الثلاثي فابيو مارتينز ومحمد خبراني وعمر العودة، ليتأكد غيابهم عن لقاء الوحدة.

الانضباط تعاقب لاعب نيوم بسبب الرائد

قررت لجنة الانضباط والأخلاق إلزام لاعب نيوم، عبد الرحمن الغامدي، بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بعد ثبوت مخالفة الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من غرفة فض المنازعات في يونيو الماضي، لصالح نادي الرائد، والمؤيد من مركز التحكيم الرياضي.

وألزمت لجنة الانضباط، الغامدي بدفع مبلغ قدره 803 ألف و229 ريال، متمثلة في التعويض المتبقي من قيمة عقده مع الرائد، و5 آلاف ريال رسوم الدعوى، فضلًا عن 40 ألف و161 ريال رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة.

"النصر يشارك في حالة واحدة" .. آرسنال يحدد سعر بارتي ويشعل صراع برشلونة وأندية روشن!

أشعل نادي آرسنال الإنجليزي، صراع الأندية على توقيع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، بعدما استقرت إدارة النادي على بيع عقد اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل. (طالع التفاصيل)

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مدرب التعاون: سنقاتل على الثالث والرابع في الدوري

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي التعاون، بريكليس شاموسكا، أن الفريق لا تزال فرصه قائمة للمنافسة على المركز الثالث في دوري روشن السعودي، رغم التعادل السلبي مع الرياض.

وأوضح شاموسكا، أن التعاون لا يزال في المنافسة، وسيقاتل حتى النهاية لنزع أحد المركزين الثالث أو الرابع، مضيفًا أن الفريق لم يقدم الآداء المطلوب أمام الرياض، للغيابات القوية التي يعاني منها الفريق، خاصة في خط المقدمة.

ومن المقرر أن يتأهل صاحب المركز الثالث إلى بطولة دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، فيما يعبر الرابع إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2.

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