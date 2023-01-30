أخبار برشلونة: بيليرين يقترب من الرحيل وأزمة بسبب ألونسو

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 30 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 30 يناير 2023:

بيليرين يقترب من الرحيل عن صفوف برشلونة

برشلونة في أزمة جديدة بسبب عقد ألونسو

برشلونة مهتم بالتعاقد مع جواو فيليكس

مانشستر سيتي ينافس برشلونة على موهبة جيرونا

بيليرين يقترب من الرحيل عن صفوف برشلونة

أكدت تقارير صحفية عن اقتراب هيكتور بيليرين، لاعب برشلونة، من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحفية "سبورت" فإن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، وافق بالفعل على رحيل بيليرين، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد خروج بيليرين من حساباته.

برشلونة في أزمة جديدة بسبب عقد ألونسو

أكدت تقارير صحفية عن دخول برشلونة، في أزمة جديدة بسبب عقد ماركوس ألونسو لاعب الفريق، بعد تجديده قبل عدة أيام.

وكان برشلونة قد أعلن عن تجديد عقد ألونسو قبل أيام، إلا أنه وبحسب إذاعة "كادينا سير" فإن الفريق الكتالوني قد يواجه صعوبة في تسجيل العقد إذ أن رابطة الدوري الإسباني تعتقد أنه سيكون من الصعب إعادة هيكلة رواتب الفريق.

برشلونة مهتم بالتعاقد مع جواو فيليكس

أفادت أنباء صحفية أن برشلونة، مهتم بالتعاقد مع جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد والمعار إلى تشيلسي، لنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحفية "سبورت" فإن إدارة برشلونة تراقب وضع اللاعب البرتغالي، تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف المقبل.

مانشستر سيتي ينافس برشلونة على موهبة جيرونا

أكدت تقارير صحفية، عن دخول مانشستر سيتي، مع برشلونة في سباق للتعاقد مع أرناو مارتينيز، لاعب جيرونا خلال الصيف المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة وسيتي، يتنافسان وبقوة على ضم اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.