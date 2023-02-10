أخبار برشلونة: اهتمام بضم مدافع بايرن ميونخ وألبا يقترب من الرحيل

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 10 فبراير 2023:

برشلونة مهتم بالتعاقد مع بافارد

ألبا يثير الجدل حول مستقبله مع برشلونة

برشلونة يخطط للتعاقد مع ماركوس تورام

برشلونة يتمسك بالتعاقد مع أمرابط

برشلونة مهتم بالتعاقد مع بافارد

يستعد برشلونة للدخول في سباق التعاقد مع بنجامين بافارد مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني حسبما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأشارت إلى أن بايرن سيطلب مبلغ يصل إلى 30 مليون يورو للتخلي عن اللاعب المرتبط بعقد مع النادي حتى 2024، بوجود اهتمام من إنتر وريال مدريد بضمه أيضًا.

ألبا يثير الجدل حول مستقبله مع برشلونة

في حواره مع "ماركا"، اعترف جوردي ألبا، ظهير برشلونة، أنه لا يعرف ما سيحدث عقب نهاية عقده مع الفريق.

وذكر ألبا أن الموسم الحالي ليس اعتيادياً في ظل تراجع مشاركاته، ولكنه يعمل من أجل تثبيت موقعه والحصول على الفرصة مع النادي الكتالوني.

برشلونة يخطط للتعاقد مع ماركوس تورام

أكدت تقارير صحفية عن رغبة برشلونة، في تعزيز خط هجومه بالتعاقد مع ماركوس تورام، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ، في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن عقد تورام ينتهي مع الفريق الألماني في الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، ويسعى برشلونة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى كامب نو، والتعاقد معه بالمجان في الصيف القادم.

برشلونة يتمسك بالتعاقد مع أمرابط

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة الإسباني سيحاول مرة أخرى التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط نجم خط وسط نادي فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة حاول التعاقد مع أمرابط في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، لكن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة.