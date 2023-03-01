أخبار برشلونة اليوم: 3 خيارات لدعم بيدري .. والمصاعب تتزايد قبل كلاسيكو كأس الملك

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 1 مارس 2023:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن رغبة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في الحصول على لاعب آخر في الفريق بمواصفات بيدري، حيث يعاني الفريق من نقص الإبداع عند غيابه.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة حدد بالفعل ثلاثة أسماء سيحاول التعاقد مع أحدهم في الصيف المقبل، هم ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي برناردو سيلفا وإلكاي جوندوان، وألبرتو موليرو لاس بالماس.

صحيفة "Relevo" الإسبانية أكدت أن سيرجي روبيرتو نجم برشلونة يقترب من تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

برشلونة يرغب في الاحتفاظ بخدمات روبيرتو، بالنظر إلى قيمته في غرفة خلع الملابس، واستعداده لتكييف راتبه مع احتياجات النادي.

التقرير أكد أن التوقيع على العقد الجديد سيكون خلال الأسبوع المقبل، لكن دون الكشف عن مدة العقد.

موقع "90min" الإنجليزي أكد أن الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي يشعر بالإحباط من قلة مشاركاته مع بطل الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2022.

التقرير أكد أن مانشستر سيتي يقدر ألفاريز للغاية، ويريد تجديد عقده لإبعاد الأندية المهتمة بخدماته، وعلى رأسها برشلونة.

إلا أن المهاجم الشاب ليس واثقًا من فكرة التجديد مع مانشستر سيتي، بالنظر إلى وقت لعبه القليل، ورغبته في الحصول على دقائق أكثر.

تعرض الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة لإصابة في التدريب الأخير قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي تقام مساء الخميس على ملعب "سانتياجو برنابيو".

محطة راديو كتالونيا الإذاعية الإسبانية أكدت أن اللاعب تعرض لكدمة في الكاحل، وأن مشاركته أمام ريال مدريد ستعتمد على شعوره.

لكن التقرير شدد على أن اللاعب قد يضطر إلى أخذ حقنة مسكنة من أجل المشاركة في الكلاسيكو دون الشعور بالألم إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.