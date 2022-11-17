أخبار برشلونة اليوم: أمل ليفاندوفسكي.. ولا مشاكل مع باريس سان جيرمان!

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تحدث رئيس برشلونة جوان لابورتا مؤخرًا عن العديد من الملفات في حوار صحفي نقلته صحيفة "ماركا" منها عودة ليونيل ميسي إلى صفوف البلوجرانا وما إذا كان ذلك سيسبب مشاكل مع باريس سان جيرمان.

وأيضًا يتبادر إلى الأذهان مؤخرًا موقف برشلونة من ضم إندريك، البرازيلي الجاذب لأنظار كبار أوروبا.

في الموضوع التالي نستعرض آخر أخبار برشلونة اليوم 17 نوفمبر 2022 لسوق الانتقالات وكافة ما يحيط بالنادي الكتالوني.

أخبار برشلونة اليوم 17 نوفمبر 2022 "17-11-2022"

فجر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل أثناء زيارته إلى كولومبيا، ولم يستطع تجنب السؤال عن لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي.

لابورتا أكد أن "البلوجرانا" حاول بالفعل التعاقد مع لويس دياز قبل انتقاله من بورتو البرتغالي إلى ليفربول في يناير 2022.

وقال لابورتا في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في ذلك الوقت كنا في وضع اقتصادي صعب كان علينا التخلص منه، لكن ليفربول هزمنا في سباق التعاقد معه".

خلال تصريحاته، تطرق لابورتا إلى مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي وإمكانية عودته إلى برشلونة، وقال: "أقول دائمًا إن ميسي من برشلونة، إنه أفضل لاعب في العالم، وكنا محظوظين بوجوده في برشلونة، في المستقبل سنرى ما سيحدث، الأمر معقد للغاية، هو لاعب في باريس سان جيرمان ولا أريد مشاكل مع هذا النادي".

كشف والد البرازيلي إندريك مهاجم نادي بالميراس البرازيلي عن تخطيط رحلة لزيارة نادي ريال مدريد الإسباني في نهاية نوفمبر الجاري.

إندريك يثير اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، لكن يبدو أن ريال مدريد قد اتخذ خطوات فعلية لحسم انضمام اللاعب إلى صفوفه.

دوجلاس فيليبي، والد إندريك، أدلى بتصريحات لصحيفة "UOL Esporte" البرازيلية للحديث عن مستقبل إندريك، ويبدو أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع البرازيلي الشاب.

قرر نادي برشلونة الاستئناف ضد العقوبة التي وقعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم بحق البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق، بعد طرده خلال مباراة أوساسونا في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي الذي طرد إثر تدخل خشن بالمرفق في وجه مدافع أوساسونا تعرض لعقوبة الإيقاف 3 مباريات للسلوك العنيف والاعتراض غير اللائق على حكم المباراة.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا للرد على تلك العقوبة، مؤكدًا الاستئناف عليها، على أمل تقليصها.