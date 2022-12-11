أخبار برشلونة اليوم: استغلال كأس العالم.. وزوبعة بيكيه

تعرف على أخبار برشلونة اليوم 12 نوفمبر 2022 لسوق الانتقالات وكل شيء له علاقة بالميركاتو وما يحيط بالنادي الكتالوني.

يبدو برشلونة عازمًا على المضي قدمًا فيما بدأه هذا الموسم الذي لا يستعد فيه للتنازل عن لقب الدوري الإسباني.

ورغم فترة التوقف الطويلة التي سيبقى فيها الفريق بسبب كأس العالم، إلا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستغلال هذه المدة بالشكل الأمثل.

في أثناء ذلك، تصريحات قائد برشلونة المعتزل مؤخرًا جيرارد بيكيه تفجر موجة من الجدل، الإسباني لا يتوقف عن ذلك حتى بعد اعتزال اللعبة.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

هذا التقرير يتناول أخبار برشلونة اليوم 12 نوفمبر 2022 وآخر ما يحدث في كواليس البيت الكتالوني.

أخبار برشلونة اليوم 12 نوفمبر 2022 "12-11-2022"

يواجه نادي برشلونة الإسباني فترة استراحة طويلة، بسبب إقامة بطولة كأس العالم في قطر بداية من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر القادم.

برشلونة يضم 16 لاعبًا سيشاركون في المونديال مع 8 فرق، وهم إسبانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك والبرازيل وألمانيا وبولندا وأوروجواي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن النادي منح كافة اللاعبين غير المشاركين في المسابقة فترة من الراحة حتى 5 ديسمبر القادم، وهو الموعد الذي سيبدأ فيه المدرب تشافي هيرنانديز للتحضير للموسم الجديد.

اتخذ نجم برشلونة قراره في الأيام الأخيرة باعتزال كرة القدم والتوقف عن اللعب، ولكن ذلك لا يعني ابتعاده عن المجال.

وبين الربط بينه وبين خلافة جوان لابورتا في رئاسة برشلونة، واستثماراته في عدة مجالات، أفصل بيكيه عن خططه لإحداث "ثورة" في عالم الكرة.