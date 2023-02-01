أخبار الهلال اليوم | نجم الزعيم إلى الدوري الفرنسي .. والبرازيل تحرم الأزرق من إنريكي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 يناير 2023.

"لا نقبل به والآخر يتصرف كلاعب مبتدئ!" .. ذهبي الهلال يقلل من رونالدو والدوسري

رغم أن ناديه كان يسعى خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه في الميركاتو الشتوي المنصرم لولا حرمانه من التعاقدات إلا أن الأمير نواف بن محمد؛ عضو شرف نادي الهلال السعودي، يرى أن جماهير الزعيم لا تقبل بلاعب كالدون في فريقها. "اقرأ التفاصيل"

نجم الهلال إلى الدوري الفرنسي!

أعلن نادي شاتورو الفرنسي، عن التعاقد مع أسامة هوساوي لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، ليصبح منسقًا رياضيًا في النادي .

جاء ذلك بعدما حصل هوساوي على دبلوم فيفا للإدارة الرياضية من القاهرة، ويُقيم حاليًا في فرنسا بإقليم أندر.

البرازيل تخطف إنريكي من الهلال

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أن رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريجيز، سيحسم خلال شهر فبراير الحالي، التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي.

وأكدت الصحيفة أن فرص تعاقد البرازيل مع المدرب الإسباني لويس إنريكي قوية، خاصة بعدما رحل عن تدريب منتخب بلاده مؤخرًا.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت خلال الفترة الماضية، عن دخول إنريكي حسابات نادي الهلال، حال رحيل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الحالي للزعيم.

الهلال يتسلم وثيقة المشاركة في كأس العالم للأندية

تسلم عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال وقائد الفريق في كأس العالم للأندية، وثيقة من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" قبل المشاركة في المونديال الذي سيقام في المغرب.

ويبدأ فريق نادي الهلال مشواره بمواجهة الوداد المغربي يوم السبت المقبل، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.