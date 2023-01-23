أخبار الهلال اليوم | رقم قياسي لكاريلو وإعلامي يعلن ترشحه لرئاسة الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الـ23 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ23 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

عدم الاستعجال سبب غياب إيجالو أمام أبها

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهازين الطبي والفني للهلال فضلا عدم الاستعجال على مشاركة المهاجم النيجيري أوديون إيجالو في المباريات، بعدما أصيب في العضلة الخلفية للفخذ في الجولة الـ12.

وأشارت إلى أنه تقرر تكثيف الجلسات العلاجية والبرامج اللياقية للاعب، كي يُجهز بشكل جيد لكأس العالم للأندية.

رقم قياسي لكاريلو

أصبح البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الهلال، أكثر أجانب الزعيم مشاركةً في المباريات بعد مواجهة أبها بالأمس.

كاريلو شارك في 161 مباراة، ليتفوق على الزامبي أليجا ليتانا صاحب الـ160 مباراة.

إعلامي يعلن ترشحه لرئاسة الهلال

أعلن الإعلامي الرياضي المعتزل إبراهيم الفريان ترشحه لرئاسة الهلال في الانتخابات المقبلة، المقرر عقدها في يونيو من العام الجاري.

ودعم الفريان موقفه بحوار قديم مع إحدى الصحف، كان قد أعلن خلاله هلاليته.

"جحود ودلع!" .. جمهور الهلال يثير الجدل بعزوفه عن مدرجات فريقه

أصبحت مناقشة موقف جمهور نادي الهلال السعودي من الغياب عن مدرجات مباريات فريقه في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، فقرة شبه ثابتة في مختلف البرامج في الفترة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

بعد سؤال نصراوي .. الفراج يرد ساخرًا على كثرة احتساب ضربات جزائية للهلال

تثير الضربات الجزائية للهلال في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي استياء منافسيه، الذي يدعون وجود تحيز تحكيمي لصالح الزعيم في هذه الجزئية. (طالع التفاصيل)

جوميس: رونالدو؟ الهلال يملك سالم الدوسري!

رد الفرنسي بافيتمبي جوميس نجم نادي جلطة سراي التركي على مشجع طالبه بالعودة إلى صفوف نادي الهلال السعودي، لمنافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر، مؤكدًا أن "الزعيم" لديه بالفعل سالم الدوسري. (طالع التفاصيل)

رسميًا | الهلال يُعلن رحيل بيريرا للدوري الإماراتي

أعلن الهلال رسميًا رحيل لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى الوحدة الإماراتي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

نادي الهلال .. عندما تتفق كل الظروف على مجابهتك!

فوز صعب حققه نادي الهلال على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، ولكن المباراة رفضت الانتهاء دون ضحية جديدة للزعيم! (طالع التفاصيل)

جول 25 | نجم الأهلي وثلاثي الهلال .. لاعبون سعوديون مرشحون للاحتراف الأوروبي في 2023

نستعرض معًا أبرز اللاعبين السعوديين المناسبين للاحتراف حاليًا، والذي يجب أن تُطلق الأندية سراحهم لمنحهم فرصة اللعب في أوروبا. (طالع التفاصيل)

Shahid