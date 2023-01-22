نادي الهلال .. عندما تتفق كل الظروف على مجابهتك!

الهلال الذي يتحمل ما لا يتحمله أي فريق في العالم!

Shahid

فوز صعب حققه نادي الهلال على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، ولكن المباراة رفضت الانتهاء دون ضحية جديدة للزعيم!

الهلال تصدر ترتيب دوري روشن في أصعب الظروف، على الرغم من أن هذا التصدر قد يكون مؤقتًا، ولكن أمر يُحسب إلى الفريق الذي يمر بظروف لا يستطيع أي فريق في العالم تحملها.

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هل تتخيل أن يكون فريقك غير مسموح له بالتوقيع مع أي لاعب في فترتي انتقال، بالإضافة إلى قيام جميع منافسيه بالتعاقد مع نجوم من العيار الثقيل؟ هذا هو وضع نادي الهلال.

وما زاد الأمر تعقيدًا وسوءًا، هو الإصابات التي هاجمت نجوم نادي الهلال، وجعلته يعاني كثيرًا من الغيابات في جميع المباريات والبطولات.

وعلى الرغم من ذلك مازال الفريق ثابتًا ويواصل النتائج الطيبة، قد يكون هناك تذبذب في النتائج، ولكن هذا أمر طبيعي، في ظل تلك الظروف الصعبة التي ذكرناها.

ودخل الهلال مباراته أمام أبها بدون 6 عناصر أساسية، تمثلت في "ياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك وعبد الإله المالكي وحمد اليامي وأوديون إيجالو".

ولكن الظروف ما زالت تجابه نادي الهلال، بعدما شهدت مواجهة الفريق أمام أبها خروج البرازيلي ميشايل ديلجادو أفضل لاعبي الفريق خلال الوقت الحالي، متأثرًا للإصابة.

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الإصابات تزداد يومًا بعد يوم، ولكن الهلال مازال ثابتًا وينافس على اللقب لآخر نفس، وهذه ضريبة الفرق الكبرى.

Shahid