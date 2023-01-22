رسميًا | الهلال يُعلن رحيل بيريرا للدوري الإماراتي

اللاعب البرازيلي سيخوض تجربة عربية جديدة

Shahid

أعلن الهلال رسميًا رحيل لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى الوحدة الإماراتي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

الهلال جعل من بيريرا أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي حين ضمه من وست بروميتش ألبيون بـ18 مليون يورو تقريبًا صيف 2021، لكن اللاعب لم يُقدم الأداء المتوقع أبدًا وكان دومًا محل انتقادات الإعلام والجمهور الأزرق.

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بيريرا غاب عن مباريات الهلال الأربعة الأخيرة بعد خلافه مع المدرب رامون دياز، ولم يلعب في المباراتين السابقتين حيث أمضى وقت اللقاء على دكة البدلاء، وقد كشفت صحيفة الرياضية أن المدرب الأرجنتيني أبلغ الإدارة بعدم حاجته للاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف الهلال عن أي من تفاصيل الصفقة المالية بل اكتفى بالإعلان عن رحيل بيريرا عبر تغريدة مقتضبة على تويتر، فيما نشر حساب الوحدة على المنصة الزرقاء عدة صور للاعب بقميص الفريق وأشاد بتعامل إدارة الفريق السعودي ونقل عن اللاعب صاحب الـ26 عامًا إشادته بالنادي وعمله الاحترافي.

بيريرا لعب مع الهلال في جميع البطولات 42 مباراة لم يُسجل بها سوى 3 أهداف وصنع 15، وهذا الموسم لعب في دوري روشن السعودي 7 مباريات بجانب مباراة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين ولم يترك خلالها أي بصمة.

Shahid