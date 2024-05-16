أخبار الهلال اليوم | القائد يعود و"خطيئة جيسوس" تهدد بطل الدوري قبل ديربي النصر!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس الموافق الـ16 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ16 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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عودة قائد الهلال قبل ديربي النصر

عاد سلمان الفرج، قائد فريق الكرة بنادي الهلال، للتدريبات الجماعية، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الديربي أمام النصر في دوري روشن السعودي.

الهلال يحل ضيفًا على النصر، على ملعب الأول بارك، مساء الغد، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي، فيما يتجدد اللقاء بين عملاقي الرياض، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وطبق المدير الفني للهلال، جورج جيسوس، عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، ثم اختتمه بتدريبات فنية متنوعة، وسط متابعة رئيس المؤسسة غير الربحية، فهد بن نافل.

برشلونة يكرم ريال مدريد ومانشستر سيتي يحتفل بليفربول .. ممر النصر الشرفي لنادي الهلال ليس بجريمة!

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ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

يحل الهلال ضيفًا على النصر في ديربي الرياض لحساب الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

بعد ربطه بالسعودية .. ماوريسيو ساري: سمعت الكثير من الهراء!

كثير من التقارير تحدثت عن رغبة سعودية في ضم ماوريسيو ساري لمدربي دوري روشن حتى وهو على رأس القيادة الفنية للاتسيو الإيطالي، فكيف الحال بعد رحيله رسميًا؟! (طالع التفاصيل)

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أزاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الستار عن شعارات بطولات الأندية المطوّرة، والتي تمثل عصرًا جديدًا للكرة الآسيوية، بدءًا من موسم 2024-2025، على خلفية الحفل الذي أقيم عقب نهاية الاجتماع 34 للجمعية العمومية للاتحاد القاري، في العاصمة التايلاندية بانكوك. (طالع التفاصيل)

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كشف الناقد الرياضي إبراهيم العنقري عن قرار خاطئ اتخذه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، قد يكلّفه الكثير قبل مباراة الديربي أمام النصر. (طالع التفاصيل)

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فيديو| برشلونة ينقذ نيمار أمام سالم الدوسري في تحدي "خارج الملعب"!

دخل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال في تحدي مع زميله سالم الدوسري، ولكن هذه المرة خارج الملعب. (طالع التفاصيل)

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