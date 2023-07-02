أخبار الهلال اليوم | ياسر الشهراني يتخلف عن بعثة النمسا وسخرية من عودة جورج جيسوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الثاني من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الأول من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

عبر "لفظ عنصري" .. إعلامي يسخر من عودة جورج جيسوس للهلال

بينما يحتفل الهلاليون بعودة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، سخر الإعلامي الرياضي صالح الطريقي من هذه الخطوة، ساخرًا من عقلية مسؤولي الزعيم. (طالع التفاصيل)

28 لاعبًا في قائمة معسكر النمسا

توجهت بعثة الهلال ظهر اليوم، إلى النمسا، حيث مقر معسكر الإعداد للموسم الجديد 2023-2024م.

وشهدت قائمة الفريق ضم 28 لاعبًا للمعسكر هم:

عبد الله المعيوف – سلمان الفرج – ياسر الشهراني – سالم الدوسري – محمد البريك – ناصر الدوسري – محمد العويس – عبد الإله المالكي – محمد كنو – متعب المفرج – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – علي البليهي – صالح الشهري – عبد الله حمدان – حبيب الوطيان – سعود عبد الحميد – مصعب الجوير – حمد اليامي – عبد الله رديف – أحمد الجبيع – سعد الناصر – محمد القحطاني – محمد الخيبري – معاذ فقيهي – موسى ماريجا – أندريه كارييو – ميشايل ديلجادو.

الشهراني يتخلف عن البعثة

تقرر تأجيل سفر ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال، للنمسا رفقة الفريق، اليوم، على أن ينضم للمعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء تخلف الشهراني عن البعثة، في ظل الظروف الصحية لوالده، بحسب ما أعلن المركز الإعلامي للنادي بشكل رسمي.

"للقصة فصول لم تنتهِ".. رسميًا الهلال يعلن عن مدربه الجديد!

أعلن الهلال السعودي رسميًا مدربه الجديد الذي أتى خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل عن صفوف الفريق بعد موسم منصرم لم يحظ بكثير من النجاح. (طالع التفاصيل)

"حب ربما تكسره السعودية" .. رصد هدف جديد "غير متوقع" من ريال مدريد بعد كريم بنزيما

فشلت صفقة الكرواتي لوكا مودريتش؛ لاعب وسط ريال مدريد؟، لا مشكلة!، فالأمل في صفقة جديدة قد تتم من النادي الإسباني إلى دوري روشن السعودي، لتكون الثانية من الملكي نحو المملكة، بعد انضمام الفرنسي كريم بنزيما لنادي الاتحاد. (طالع التفاصيل)