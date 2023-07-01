"للقصة فصول لم تنتهِ".. رسميًا الهلال يعلن عن مدربه الجديد!

تجربة جديدة قديمة للمدرب المخضرم

أعلن الهلال السعودي رسميًا مدربه الجديد الذي أتى خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل عن صفوف الفريق بعد موسم منصرم لم يحظ بكثير من النجاح.

ووقع اختيار الهلال على المدرب البرتغالي جورج جيسوس الذي كان قد سبق له تدريب الزعيم الهلالي في موسم 2018-2019.

وفي الآونة الأخيرة ظهر جيسوس بمستوى جيد على الساحة الأوروبية خصوصًا في تجربته مع بنفيكا البرتغالي.

ونشر الهلال عبر مواقع التواصل فيديو لجيسوس تحت عنوان: "للقصة فصول لم تنتهِ" اشتمل على تصريحات جيسوس الأولى والتي قال فيها: "الزمن يمضي والحياة تتجدد والتاريخ يكتب ذكريات ومستقبل لم يرو بعد، للقصة فصول لم تنتهِ.. جورج جيسوس عاد إلى الهلال".