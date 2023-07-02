عبر "لفظ عنصري" .. إعلامي يسخر من عودة جورج جيسوس للهلال

البرتغالي عاد للزعيم بعد إقالته قبل ثلاث سنوات وسط سخرية من أحدهم

بينما يحتفل الهلاليون بعودة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، سخر الإعلامي الرياضي صالح الطريقي من هذه الخطوة، ساخرًا من عقلية مسؤولي الزعيم.

الزعيم أعلن أمس السبت، تعاقده مع البرتغالي لقيادة الفريق فنيًا الموسم المقبل، ولمدة موسم وحيد.

وسبق لجيسوس قيادة الهلال من قبل خلال موسم 2018-2019م قبل أن تتم إقالته في يناير 2019 من قبل إدارة الأمير محمد بن فيصل، بداعي رفض تجديد عقده لعام آخر، إصراره على الرحيل بنهاية الموسم.

رحل جيسوس ثم إعادته من جديد دفعت الطريقي للسخرية، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قال له : إحضار مدرب تمت إقالته دليل على أن الإدارة السابقة أخطأت بإقالته، والإدارة الجديدة صححت الخطأ. أو الإدارة السابقة كانت على صواب حين أقالته، والإدارة الجديدة أخطأت بإعادته. فالعقل لا يقبل أن تكون إقالته وإعادته صواب".

واختتم الإعلامي الرياضي تغريدته بوصف "عنصري" يطلقه منافسو الزعيم على جماهيره، ليتعرض لهجوم في التعليقات أسفل التغريدة.

يذكر أن جيسوس قاد الزعيم في الفترة الأولى خلال 25 مباراة، حقق الفوز في 20 منها، وتعادل في أربعة لقاءات، وخسر مباراة وحيدة.