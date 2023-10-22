أخبار الهلال اليوم | ورطة البليهي .. وجيسوس يحدد مركز سافيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الـ22 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ22 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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جيسوس يرد على أزمة "مركز" سافيتش في الهلال .. ويؤكد: السعودية خسرت نيمار

أخيرًا.. رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على أزمة "مركز" الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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نجم الهلال ومدافع الأهلي .. 5 أجانب مرشحون للرحيل عن الدوري السعودي في يناير

ضمت أندية دوري روشن السعودي العديد من النجوم الأجانب خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، مستفيدة من الدعم المالي المقدم من صندوق الاستثمارات السعودي وغيره من الجهات الحكومية، ولكن بعضهم قد يرحل سريعًا وخلال يناير القادم تحديدًا. "اقرأ التفاصيل"

بعد واقعة مشادة جيسوس .. الهلال يتخذ إجراءً صارمًا ضد ميشايل!

لم تمر واقعة مشادة النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس مرور الكرام، حيث تدخلت إدارة الهلال في الأمر باتخاذ إجراء صارم ضد اللاعب. "اقرأ التفاصيل"

ورطة عارضة الأزياء وبصقه على الجماهير .. علي البليهي "راعي المشاكل" في الهلال!

إذا قلنا علي البليهي في السعودية، فمؤكد سيقال إنه صخرة دفاعية للهلال ومنتخب بلاده، لكن هذا ربما يكون فقط من جمهور ناديه. "اقرأ التفاصيل"

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