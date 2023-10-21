بعد واقعة مشادة جيسوس .. الهلال يتخذ إجراءً صارمًا ضد ميشايل!

تعرف على قرار الهلال تجاه لاعبه ميشايل

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لم تمر واقعة مشادة النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس مرور الكرام، حيث تدخلت إدارة الهلال في الأمر باتخاذ إجراء صارم ضد اللاعب.

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وشهدت مباراة الهلال ضد الخليج اعتراضًا عنيفًا من جانب ميشايل بعد تبديله، الأمر الذي كاد أن يتطور لمشادة واشتباك بينه وبين مدربه جيسوس.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة الهلال ستعاقب ميشايل بالخصم من راتبه وفقًا للائحة الداخلية للاعبين في النادي.

وتُشير اللائحة إلى أن الغرامات المالية تبدأ من 5% في حالات الاستياء بعد التبديل، حيث سيتم تطبيقها على ميشايل بسبب ما بدر منه في مباراة الخليج.

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وأضافت الصحيفة أن القرار سيتم اتخاذه على الرغم من ظهور اللاعب البرازيلي عبر قناة "SSC" وأكد على أن انفعاله جاء ليُعبر عن غضبه من نفسه بسبب عدم تقديمه المستوى المأمول، وليس احتجاجًا على تغييره.

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