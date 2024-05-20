أخبار الهلال اليوم | نقطة خلاف بين جورج جيسوس والإدارة بشأن التجديد وتهديد نجم النصر قبل نهائي الكأس

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ20 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ20 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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عودة الشهراني تقترب

قطع ياسر الشهراني؛ الظهير الأيسر للهلال، شوطًا كبيرًا في مرحلة التأهيل بعد الكدمة التي تعرض لها في الأيام الأخيرة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" إلى أنه من المحتمل أن ينضم الشهراني للتدريبات الجماعية قبل مواجهة الطائي المقبلة، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن، والمقرر إقامتها في 23 من مايو الجاري.

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"جيسوس اختلف مع الهلال" .. كواليس مثيرة في تجديد العقد وموعد الإعلان الرسمي!

أصبح نادي الهلال، قريبًا من الإعلان عن تجديد عقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة، حيث يستعد الزعيم لخوض خمس بطولات مختلفة في موسم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

الهلال يُشغل النصر قبل كلاسيكو الاتحاد.. كاسترو يقرر تعديل الخطة!

يتجه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، نحو اتباع خطة خاصة بلاعبي الفريق، خلال المواجهات المُقبلة قبل نهاية الموسم الجاري، حيث يتبقى للنصر 3 مباريات، منها مباراتان أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي، ثم الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

"أقسم بالله سأصبح نصراويًا" .. مشجع هلالي ينوي تغيير ميوله الكروية في هذه الحالة!

أثار أحد المشجعين الهلاليين حالة جدلية، بإعلان نيته في تغيير ميوله الكروية إلى الغريم التقليدي، النصر في حالة واحدة فقط. (طالع التفاصيل)

بالقانون.. الهلال يهدد النصر بالحرمان من نجمه البارز قبل نهائي كأس الملك!

أثار الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حالة واسعة من الجدل، خلال مباراة الهلال، في ديربي الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"لا تقلق بشأن عقدك بعد الآن" .. الهلال يحضّر لإعلان بقاء جورج جيسوس!

أصبح نادي الهلال بصدد الإعلان رسميًا عن تجديد عقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

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