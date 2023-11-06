أخبار الهلال اليوم | نجم الزعيم يتحدث عن تشبهه برونالدو وجورج جيسوس يرد على "ما حير الجماهير"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق السادس من نوفمبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق السادس من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميشايل يتحدث عن تشبهه برونالدو

ساهم البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ جناح الهلال، في فوز فريقه أمام مومباي سيتي الهندي الليلة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، محرزًا هدف فريقه الأول من أصل ثنائية.

وعقب المباراة، قال البرازيلي خلال المؤتمر الصحفي متحدثًا عن احتفاله بنفس طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي: "منذ الصغر وأن أحتفل بهذه الطريقة".

وأضاف حول اللقاء: "سعيد باختياري كأفضل لاعب في المباراة، والأهم هو الفوز فانتصارات الفريق هي الأهم".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تعليق سالم الدوسري عقب الفوز أمام مومباي

وعد سالم الدوسري؛ جناح الهلال، جماهير ناديه بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا الموسم الجاري، بعد الفوز الليلة أمام مومباي سيتي.

وكتب التورنيدو الذي شارك في اللقاء كاملًا، عبر حسابه على منصة "إكس": "سنواصل المسير حتى نحقق مرادنا بمعانقة ذهب آسيا إن شاء الله، ألف مبروك لعشاق الزعيم".

بعد الغضب الجماهيري .. جيسوس يبرر "اختفاء" موهبة الهلال عن المباريات

خرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن صمته الطويل؛ بشأن "اختفاء" أحد أبرز مواهب الفريق الأول لكرة القدم، عن المباريات. (طالع التفاصيل)

امنعوا العدوى من الانتقال لأليكساندر ميتروفيتش .. الصربي يحتاج لحصانة في الهلال!

قلما تمر مباراة إلا وتجده يحتفل بإشارة "الجنون" الشهير بها، حتى وهو في أسوأ حالاته، كذلك يفعل الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال السعودي. (طالع التفاصيل)

في زيارة تاريخية .. الهلال يقضي على مومباي سيتي بمباراة "الفرص العجيبة"

في زيارته التاريخية الأولى إلى الهند.. حقق نادي الهلال السعودي، فوزًا مستحقًا على مومباي سيتي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024. (طالع التفاصيل)

ربح تحديه مع إدارة الهلال .. تحديد الموعد المبدئي لعودة نيمار

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن ملامح البرنامج العلاجي والتأهيلي لنجم الهلال، نيمار، بعد خضوعه لعملية جراحية الخميس الماضي لإصلاح قطع في الرباط الصليبي لركبته. (طالع التفاصيل)

SHAHID