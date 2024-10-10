أخبار الهلال اليوم | تشكيك ودعوة نصراوية للتحقيق في أهداف ميتروفيتش، وقرار حاسم بشأن نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 أكتوبر 2024.

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