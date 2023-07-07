أخبار الهلال اليوم | موقف سافيتش من الهلال .. وصراع على مهاجم الزعيم السابق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق السابع من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار الهلال السعودي، اليوم الجمعة "7 يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

أوديون إيجالو يرفض قطر .. وصراع سعودي – أوروبي على مهاجم الهلال السابق

لم يحسم النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم الهلال السعودي السابق، بعد اختيار وجهته الجديدة، بعدما استغنى عنه الزعيم بنهاية الموسم الماضي. "اقرأ التفاصيل"

كواليس صفقة متعب الحربي .. الهلال يرضخ للشباب ويبدأ من نقطة الصفر

يعمل مسؤولو نادي الهلال حاليًا، على التعاقد مع صفقة محلية "هامة"، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

خاص | الصدمة الأوروبية ترفع من أسهم انتقال أمرابط إلى دوري روشن

قد نرى النجم المغربي سفيان أمرابط لاعبًا في دوري روشن السعودي، بداية من الموسم المقبل، على الرغم من التقارير التي تزعم بأنه يلقى اهتمامًا من أندية أوروبية كبيرة خلال الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

الأندية السعودية تفاوض بوجبا .. وبديله في يوفنتوس "هدف الهلال"

تلقى النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، العديد من العروض السعودية خلال الوقت الحالي، في ظل احتمالية رحيله عن فريقه خلال فترة الانتقالات الجارية. "اقرأ التفاصيل"

سافيتش يفضل الهلال على إنتر ميلانو ويوفنتوس

أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" على أن الصربي ميلنكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، فضل عرض الهلال على عرضي إنتر ميلانو ويوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن سافيتش متحمس لعرض الهلال أكثر، على الرغم من اهتمام إنتر ويوفنتوس بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.