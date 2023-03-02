أخبار الهلال اليوم | موقف أندريه كاريلو .. وتشكيل مواجهة الوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 مارس 2023.

ليس من الهلال .. ليونيل ميسي يتلقى أول عرض "مليوني" سعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أول العروض من المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

"لحوم وممنوع الأرز" .. الخراف تجهز الوحدة لمواجهة الهلال!

استعد لاعبو فريق الوحدة لمباراتهم المهمة اليوم مع الهلال في الدوري السعودي بطريقة جديدة وفريدة؛ التدريبات تنحت جانبًا وحل مكانها أجواء من المرح ووليمة من الخراف! "اقرأ التفاصيل"

كاريلو جاهز لمواجهة الوحدة

أصبح البيروفي أندريه كاريلو جاهزًا لمواجهة فريق نادي الوحدة، في الجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن تشهد مواجهة الوحدة غياب عدد كبير من اللاعبين من أجل حصولهم على الراحة، مثل "عبد الله المعيوف والكوري الجنوبي جانج هيون سو، وسالم الدوسري"، والمالي موسى ماريجا والمدافع محمد جحفلي بسبب الإصابة.

مدير الكرة بالوحدة: قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال

أكد ماجد الهزاني مدير الكرة بنادي الوحدة، على أن مباراة فريقه أمام الهلال ستكون صعبة للغاية، ولكن فريقه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال الهزاني خلال تصريحات لموقع "كووورة": "مثل تلك المباريات تعطي حافزًا كبيرًا للاعبين، من أجل تقديم أفضل ما لديهم وإثبات مكانة الوحدة وقيمته الفنية".

التشكيل الهلال لمواجهة الوحدة

كشفت مصادر "جول" عن استقرار الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الوحدة، في الجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، خليفة الدوسري، حمد اليامي.

خط الوسط: جوستافو كوييار، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: ميشايل ديلجادو، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو.