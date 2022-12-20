أخبار الهلال اليوم | موقف الفرج من مواجهة النصر، ورفض احتجاج الباطن

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 ديسمبر 2022.

تطور إيجابي في حالة الفرج

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطور إيجابي في حالة سلمان الفرج الصحية، حيث أحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي لعلاج إصابة الساق التي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة أن البرنامج الحالي للاعب الدولي يتركَّز على التقوية العضلية بما يسهم في عودته بشكل قوي، مشيرة إلى أنه سيبدأ ملامسة الكرة خلال اليومين القادمين قبل الدخول تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية.

الفرج سيغيب بالتأكيد عن مواجهة الاتفاق في كأس الملك يوم غدٍ لكن موقفه من مواجهة النصر في الدوري لم يُحسم بعد.

الدوسري والبريك ضمن قائمة الهلال لمواجهة الاتفاق

بات تواجد سالم الدوسري ومحمد البريك في قائمة الهلال لمواجهة الاتفاق يوم غدٍ في دور الـ16 من كأس الملك مؤكدًا.

اللاعبان نجحا في اجتياز الاختبارات البدنية التي أجريت لهما مؤخرًا وظهرا بمستوى جيد في التدريبات الجماعية والمناورات الفنية.

الكويكبي أساسيًا أمام الهلال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن محمد الكويكبي سيلعب أساسيًا أمام الهلال في مباراة غدٍ ضمن كأس الملك.

اللاعب عاد مؤخرًا للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة وقد أشركه المدرب باتريس كارتيرون ضمن التشكيل الأساسي خلال مناورة فنية في المران الأخير.

رفض احتجاج الباطن رسميًا

رفضت لجنة الانضباط رسميًا احتجاج الباطن على مباراة الهلال بسبب تواجد محمد كنو مع الفريق الأزرق.

رسميًا .. رفض احتجاج الباطن ضد الهلال وكنو ومعاقبة فهد بن نافل

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Shahid