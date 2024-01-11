لتدارك الخطأ القديم .. ضربة جديدة لدوري روشن السعودي في كرة القدم العالمية

لا يتوقف المسؤولون في السعودية أبدًا عن تقديم كل ما هو جديد ومفيد لتحسين وتطوير دوري روشن السعودي، والشيء الأحدث هو اتفاق تاريخي مع شركة أديداس الألمانية. "اقرأ التفاصيل"

"بطولة تاريخية والهلال والنصر الأفضل" .. ليونيل ميسي يكشف عن حماسه الكبير قبل القدوم للسعودية!

أعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن حماسه الكبير؛ للمشاركة في بطولة "كأس موسم الرياض". "اقرأ التفاصيل"

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الهارب والمغضوب عليه وبوجبا .. نجوم فقدوا مراكزهم في دوري روشن بسبب الصفقات العالمية

نجحت أندية دوري روشن السعودي في إبرام تعاقدات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي 2023، ولكن تلك الصفقات تسببت في فقدان عدد من النجوم لمراكزهم مع فرقهم. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة سارة للهلال .. طبيب نيمار يحدد موعد عودته إلى الملاعب ويحذره من هذا الأمر!

منذ إصابته في شهر أكتوبر الماضي، والجميع يتساءل عن موعد عودة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى الملاعب. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يعرقل انتقال لاعبه إلى الهلال .. ويخطط لـ"خطف" ابن النصر

لا حديث داخل نادي الاتحاد السعودي حاليًا، إلا على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

فيديو | قطع طريق التنافس عليه .. مهدي طارمي يحسم اختياره بين الهلال والأهلي

يستهدف كبار دوري روشن السعودي التعاقد مع لاعب أجنبي آسيوي خلال يناير الجاري أو الصيف القادم، ليستطيعوا اللعب بالعدد الكامل للأجانب في دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

نجم النصر السابق يكشف حقيقة وصفه نيمار بـ"القرد"

كشف ألفارو جونزاليس مدافع نادي القادسية الحالي ونادي النصر السابق، حقيقة ما تردد من قبل، حول تلفظه بألفاظ عنصرية ضد نيمار جونيور مهاجم الهلال ووصفه بـ"القرد"! "اقرأ التفاصيل"