أخبار الهلال اليوم | مفاجأة محمد الشلهوب .. وتوعد حارس أوراوا ريد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة 28 أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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مضطر للتضحية .. رامون دياز في حيرة بشأن الأجنبي الرابع في النهائي الآسيوي

أصبح المدرب الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لنادي الهلال، في حيرة كبيرة، بشأن الأجنبي الرابع في قائمة الفريق، بنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني. "اقرأ التفاصيل"

أخيرًا رأف بحال الهلال! .. قرار جديد بعد تحديد موعد نهائي كأس الملك

يبدو أن اتحاد الكرة السعودي أدرك أنه لا يمكن الضغط على الهلال أكثر من ذلك، بشأن جدولة مبارياته في دوري روشن السعودي! "اقرأ التفاصيل"

محمد الشلهوب يقدم كأس دوري أبطال آسيا بالذهاب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تقديم قائد الهلال السابق محمد الشلهوب، لكأس بطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة ذهاب النهائي بين الهلال وأوراوا ريد الياباني.

ويعد الشلهوب من أبرز لاعبي الهلال عبر التاريخ، حيث لعب في صفوفه طوال مسيرته الكروية، وحتى اعتزاله عام 2021.

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حارس أوراوا يتوعد الهلال في اليابان

أكد شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى فريق أوراوا ريد الياباني، على أنه يثق تمامًا في جميع اللاعبين، من أجل تحقيق الفوز على الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال حارس أوراوا خلال تصريحات للإعلام الياباني: "رغبتنا هي الاحتفال مع جماهيرنا في اليابان ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الهلال".

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