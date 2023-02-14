أخبار الهلال اليوم | مصير لوسيانو فييتو، وهل يُشارك سلمان الفرج في دوري أبطال آسيا؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 فبراير 2023.

90 يومًا لحسم موقف فييتو مع الهلال

لم يتبق سوى 90 يومًا لدخول لوسيانو فييتو نجم الهلال الفترة الحرة في عقده مع النادي، والذي سينتهي في أكتوبر القادم.

فييتو كان محكومًا عليه بالرحيل عن الهلال لكن مستواه المبهر في كأس العالم للأندية غير من حظوظه تمامًا وأصبح خيار بقائه مطروحًا على الطاولة.

صحيف عكاظ السعودية أوضحت أن الإدارة الزرقاء ستتخذ قرارها خلال الـ90 يومًا القادمة ببيع عقد اللاعب أو رحيله بنهايته أو التجديد له.

سلمان الفرج جاهز لمواجهة شباب الأهلي

أفاد الناقد الرياضي حمد الصويلحي أن سلمان الفرج نجم وسط الهلال سيكون جاهزًا لخوض مباراة فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأوضح الصويلحي خلال تصريحات متلفزة أن تواجد اللاعب في دوري أبطال آسيا هو المتوقع حسب البرنامج العلاجي المخصص له.

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