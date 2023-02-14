وفاة يوسف السالم: الأسباب، المرض، وماذا قدم مع الهلال السعودي؟

تعرف على سبب وفاة يوسف السالم نجم نادي الهلال السابق، وماذا قدم خلال مسيرته مع "الزعيم"؟

جاءت وفاة يوسف السالم، مهاجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، يوم الأحد 12 فبراير 2023، لتمثل صدمة كبرى في الوسط الرياضي بالمملكة.

السالم، الذي رحل عن عالمنا بعمر يناهز 37 عامًا، بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي القادسية، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول بداية من عام 2004.

وانتقل يوسف السالم بعد ذلك ليلعب مع الشباب ثم الاتفاق والهلال، وجاء نادي الجبيل ليكون آخر الأندية التي لعب بقميصها.

وفاة يوسف السالم الصادمة للشارع الرياضي السعودي قادت للكثير من التساؤلات حول سبب وفاته، وهو ما سنجيب عليه في التقرير التالي..

ما أسباب وفاة يوسف السالم لاعب الهلال السابق؟

توفي يوسف السالم صباح يوم الأحد 12 فبراير 2023 بعد صراع مع المرض، بدأ من منتصف يناير الماضي.

البداية كانت بعد شعوره ببعض الألم خلال المران مع نادي الجبيل، نقل على إثره إلى المستشفى، ليتم حجزه في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

نادي الجبيل أعلن أن السالم قام بإجراء الفحوصات اللازمة، وأن حالته بدأت في التحسن.

لكن حالة يوسف السالم تدهورت، وتم نقله إلى مستشفى آخر دون أن تتحسن حالته.

بعد قرابة ثلاثة أسابيع من نقله للمستشفى أول مرة، أعلن نادي الجبيل وفاة يوسف السالم صباح الأحد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ما هو مرض يوسف السالم؟

لم يخرج بيان رسمي من أي طرف يوضح طبيعة إصابة يوسف السالم، لكن بعض التقارير في الإعلام السعودي كشفت عن الأمر.

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن يوسف السالم تعرض إلى التهاب في الرئة، حيث أصيب بعدوى فيروسية حادة لم يتم السيطرة عليها.

فيما تحدث راشد الرهيب لاعب نادي الجبيل عن أزمة يوسف السالم الصحية، في تصريحات مع صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال الرهيب: "السالم تعرض لأزمة مفاجئة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع وهو في طريقة إلى المران مع الجبيل".

وأضاف: "الفحوصات الأولى كانت تشير إلى أنه مصاب بالتهاب في الشعب الهوائية، ولكن يبدو أن الأمر تطور، وليس كما يتردد عن إصابته بجلطة أو ما شابه".

ما الذي قدمه يوسف السالم في مسيرته؟

يعد السالم واحدًا من بين أبرز الهدافين في تاريخ الكرة السعودية، حيث تنقل بين عدد من الأندية، لكن أبرز لحظات مسيرته كانت مع الشباب ثم الهلال.

السالم لعب مع الشباب خلال موسم 2008-2009، وحقق لقب كأس الملك مع "الليوث" في موسمه الوحيد، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد تحت 23 عامًا.

وصل يوسف السالم إلى نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية 2013، مقابل 16 مليون ريال سعودي بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمًا من نادي الاتفاق.

الهلال تفوق على الاتحاد والشباب في ذلك الوقت في الصراع على ضم يوسف السالم، لكن "الزعيم" ظفر بتوقيعه بسبب الجدية في المفاوضات مع الاتفاق ورغبة السالم.

وحقق يوسف السالم ثلاثة ألقاب خلال مسيرته مع نادي الهلال، جميعها في موسم 2015-16، حيث حقق لقب كأس الملك، وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى كأس ولي العهد.

وعلى المستوى الدولي، بدأ يوسف السالم مسيرته مع المنتخب السعودي تحت 23 في 2006، وخاض معه 18 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف، ومحققًا لقب بطولة كأس الخليج العربي تحت 23 سنة في 2008.

فيما مثل السالم المنتخب السعودي الأول في 11 مباراة دولية، سجل خلالها ثلاثة أهداف، جاء أولها في مرمى ماليزيا في المباراة الودية التي أقيمت يوم 17 مارس 2013، وانتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 4-1.

من أبرز من نعى يوسف السالم؟

تقدم الكثير من اللاعبين والأندية بالتعازي في وفاة يوسف السالم، بداية بالطبع من نادي الجبيل، ونادي الهلال، ونادي الاتفاق.

كما جاءت التعازي أيضًا من خارج أندية المملكة، حيث تقدم الأهلي المصري بتعازيه إلى الهلال وجماهيره في وفاة السالم.