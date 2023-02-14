أزمة جديدة؟ .. تضارب بين تصريحات الرابطة والفيحاء حول تأجيل مباراة الهلال

رابطة دوري المحترفين وافقت على طلب الهلال تأجيل مواجهة الفيحاء

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي مساء أمس موافقتها على طلب الهلال تأجيل مباراته أمام الفيحاء في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وذلك نظرًا لانشغال الفريق الأزرق بالاستعداد لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي يوم الإثنين القادم في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

عبد الله أبانمي رئيس الفيحاء أدلى بتصريحات مثيرة مساء أمس انتقد بها توقيت القرار الصادر من رابطة المحترفين، مشيرًا إلى عدم اعتراضه على التأجيل بحد ذاته لكن آلية وتوقيت اتخاذ القرار.

إذ قال "وصلنا بريد إلكتروني من الرابطة ظهر اليوم يُبلغنا بتأجيل المباراة، لم تحدث أي مشاورات معنا حول القرار".

تابع "ليس لدينا أي اعتراض على التأجيل لكن المشكلة في التوقيت، معروف أن الهلال سيلعب نهائي كأس العالم للأندية منذ 5 أيام، لماذا لم يُتخذ القرار منذ ذلك الوقت! لقد تسبب القرار في إحراجنا أمام المدرب واللاعبين الذين كان يُمكن أن يحصلوا على إجازة بعد مباراة ضمك الأخيرة بدلًا من الاستعداد لمواجهة الهلال كل تلك المبارة ومن ثم تؤجل المباراة"

رابطة دوري المحترفين من جانبها ردت على تلك التصريحات بالتأكيد على أن رئيس الفيحاء كان يعلم بنية التأجيل منذ يوم الأحد، أي قبل الإعلان بـ24 ساعة تقريبًا، وأشارت إلى أن عدة اتصالات جمعت الطرفين لإجراء تعديلات على القرار.

وفند بيان رسمي من رابطة المحترفين بالمواعيد الدقيقة جميع الاتصالات التي حدثت بين مسؤوليها ورئيس الفيحاء، وأبدت الرابطة دهشتها من تصريحات أبانمي عن عدم علمه بالتأجيل مسبقًا.

يُشار إلى أن النصر والاتحاد والشباب يتصدرون جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة لكل منهم مع لعب الأخير مباراة إضافية، فيما يتواجد الهلال رابعًا بـ32 نقطة، لكنه لعب مباراة أقل.