أخبار الهلال اليوم | كوليبالي يُقلد ساديو ماني .. وسخرية أسطورة الزعيم من لاعب الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 10 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 10 مايو 2024.

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خاليدو كوليبالي يسير على خطى ساديو ماني "الاستثمارية"

رغم حصولهم على أموال طائلة من احترافهم في أندية دوري روشن السعودي، يُخطط النجوم الأجانب لحياتهم جيدًا بعد اعتزال كرة القدم، وقد اختار بعضهم مواصلة العمل في تلك اللعبة والاستثمار بها وآخرهم خاليدو كوليبالي. "اقرأ التفاصيل"

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ليس للإنذار فقط.. الإيقاف يهدد الهلال والنصر بديربي بلا نجوم!

هل تصبح مباراة القمة "تحصيل حاصل"؟.. هكذا يترقب عشاق الكرة السعودية، موقف النصر والهلال، قبل مباراة الديربي، خاصة مع اقتراب الهلال من حسم لقب الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بعد نصيحته لمدافع الأهلي .. سخرية قاسية من أسطورة الهلال و"ماجد عبدالله السبب"

تعرض أحد أساطير نادي الهلال السعودي، لـ"سخرية" قاسية؛ بعد توجيهه نصائح إلى عبدالباسط هندي، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

"على الهلال الانتظار قليلًا" .. النصر يفوز على الأخدود بصعوبة ويؤجل تتويج الزعيم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا صعبًا وقاتلًا على مستضيفه الأخدود، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"اعطني جزئيات الهلال وأحقق كأس العالم" .. تعليق نصراوي صادم على أخطاء التحكيم أمام الأخدود!

شهدت مباراة النصر والأخدود مساء الخميس في دوري روشن السعودي، جدلًا تحكيميًا بسبب العديد من الأخطاء التي ارتكبها حكم المواجهة، الأمر الذي دفع أحد الإعلاميين للحديث عن شبه انعدام الأخطاء في مباريات الهلال. "اقرأ التفاصيل"

كم نقطة يحتاج لها الهلال للفوز بدوري روشن السعودي 2023-2024 بعد فوز النصر على الأخدود؟

اقترب الهلال من حصد لقب الدوري السعودي للمرة التاسعة عشر في تاريخه بعدما خسر اللقب في النسخة الماضية لصالح الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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