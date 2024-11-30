أخبار الهلال اليوم | كريستيانو رونالدو يُلبي طلب مشجع الزعيم .. ومفاجأة الشباب!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الشباب، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب نادي الشباب. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"وفاة" تحرم الهلال من نجمه في ديربي الشباب!

تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خبرًا مفجعًا؛ قبل ديربي الرياض المرتقب أمام الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

اختيار كريستيانو رونالدو صعب .. علي الحبسي يعلن التصويت لـ"لاعب دوري روشن" في جائزة الفيفا

أعلن أسطورة الكرة العُمانية، علي الحبسي، عن رأيه إزاء ترشح 4 لاعبين من دوري روشن السعودي، للمنافسة على جوائز The Best، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للأفضل حول العالم، خلال عام 2024. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

كاراسكو لن يلعب في مركزه المعتاد .. مدرب الشباب يستعد للديربي بـ"مفاجأة" للهلال

قرر البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشباب، اتخاذ خطوة مفاجئة للهلال، قبل مباراة الديربي التي ستقام مساء السبت، في قمة الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"هل كانت هذه نسختك بالذكاء الاصطناعي؟" .. وليد الفراج يحرج ضيفه بسبب تغريدة "إدمان الهلال لركلات الجزاء"!

وقع الإعلامي السعودي هاني الداود، في موقف محرج من أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد"، بعدما أعاد نشر تغريدة سابقة له، تتعلق بإدمان مشجعي الهلال لركلات الجزاء. "اقرأ التفاصيل"

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

فيديو | كريستيانو رونالدو يلبي طلب مدرب ضمك ومشجع الهلال

تجاوز تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، على الجماهير السعودية وامتد إلى لاعبي المنافسين والمدربين، وكان آخرهم الروماني كوزمين كونترا، مدرب ضمك. "اقرأ التفاصيل"