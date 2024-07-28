أخبار الهلال اليوم | قرار جديد من جيسوس بشأن المباريات الودية، وشكوى "تورط" وليد الفراج

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 يوليو 2024.
قرار جديد من جيسوس بشأن المباريات الودية
لم يكتف جورج جيسوس المدير الفني للهلال بلعب 5 مباريات ودية في معسكر الفريق الخارجي المقام بالنمسا حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر خوض مباراة سادسة.
الهلال أعلن عن مواجهته الودية السادسة والتي ستكون أمام الدحيل القطري في النمسا يوم الأربعاء القادم، السابع من أغسطس، بعد المواجهتين القادمتين أمام كومو وأودينيزي الإيطاليين.
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