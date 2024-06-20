أخبار الهلال اليوم | فهد بن نافل يقترب من ولاية جديدة .. و100 مليون تقرّب "الصفقة الأولى"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 20 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 20 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الهلال يرفض "شرط لياو" ويتقدم بعرض ضخم لضمه من ميلان

تقدم نادي الهلال السعودي بعرض قيمته 100 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الجناح البرتغالي رافائيل لياو لاعب نادي ميلان الإيطالي. (طالع التفاصيل)

بمشاركة ثلاثي السعودية .. الإعلان عن موعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد سحب قرعة دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ليكون في 16 أغسطس القادم. (طالع التفاصيل)

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قبل الانتخابات .. ابن نافل وناظر يقتربان من الهلال والاتحاد وتأجيل الأهلي وأزمة تهدد النصر!

تستعد أندية صندوق الاستثمارات العامة، الخميس، لإجراء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديدة للمؤسسات غير الربحية، لمدة عام كامل. (طالع التفاصيل)

"الهلال يتحرك متأخرًا" .. تطور جديد بشأن المفاوضات مع رافائيل لياو!

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن تقدم نادي الهلال بعرض من أجل ضم البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. (طالع التفاصيل)

صاحب واقعة "جرارات" والده .. لاعب يوفنتوس على رادار دوري روشن السعودي

تستهدف أندية دوري روشن السعودي التعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مع اقتراب رحيله من ناديه. (طالع التفاصيل)

مفاجأة سعيدة للهلال والنصر .. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن "تقليص قوائم الأندية" قبل النخبة الآسيوية

سطر جديد في سجل قضية القرار الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن تقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي المُقبل. (طالع التفاصيل)