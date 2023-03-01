أخبار الهلال اليوم | غياب ثلاثي جديد أمام الوحدة .. وسحر للزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 مارس 2023.

لا تعيشوا الوهم .. النصر محسود والهلال مسحور!

دائمًا ما نسمع عن الكيل بمكيالين، تختلف الآراء، فيتهم طرف الآخر بأنه لا يتعامل وفقًا لمعايير ثابتة، إنما تتغير معاييره بحسب منافسه أو وجهة نظره، وهنا تختل الموازيين.. "اقرأ التفاصيل"

أزمة ورحيل إلى الهلال؟ .. الاتحاد وعبد الرحمن العبود يحسمان الجدل بـ"سهم"

تصدر اسم اللاعب عبد الرحمن العبود المشهد الاتحادي خلال الأيام الأخيرة، وسط ادعاءات من البعض حول وجود أزمة كبرى بينه وبين مدربه نونو سانتو، قد تدفعه للرحيل. "اقرأ التفاصيل"

جائزة الأفضل في آسيا .. كريستيانو رونالدو ينافس عمر السومة ونجم الهلال

يبدو أن كريستيانو رونالدو؛ نجم النصر السعودي، سيكون عضوًا دائمًا في المنافسة على الجوائز خلال الفترة المقبلة سواء في السعودية أو في القارة الآسيوية بشكل عام. "اقرأ التفاصيل"

غياب سالم وجانج والمعيوف عن لقاء الهلال

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، استبعاد 3 لاعبين أساسيين، من قائمة الفريق التي سافرت إلى مكة المكرمة لمواجهة الوحدة.

وقرر دياز استبعاد الثلاثي سالم الدوسري وجانج هيون سو وعبد الله المعيوف، عن لقاء الهلال أمام الوحدة.

ماريجا يخضع لجلسة علاجية

خضع المالي موسى لجلسة علاجية اليوم في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر نادي الهلال، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتبين أن ماريجا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

الوحدة يحاول تجهيز المحمدي قبل لقاء الهلال

يحاول نادي الوحدة تجهيز الحارس المغربي منير المحمدي، من أجل المشاركة في مباراة الهلال المقبلة.

وعاد المحمدي للمشاركة في التدريبات الجماعية في صفوف نادي الوحدة، بعد تعافيه من الإصابة بكسر في إصبع قدمه اليمنى في التدريبات منذ 44 يومًا.