أخبار الهلال اليوم | غيابات بارزة عن الكلاسيكو، وحقيقة اعتزال المعيوف والفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 16 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 16 مايو 2023.

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سالم الدوسري خارج مواجهة الهلال والاتحاد

بات مؤكدًا غياب سالم الدوسري عن مواجهة فريقه الهلال أمام الاتحاد التي ستقام مساء اليوم على ملعب الملز بالرياض ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

الجناح السعودي الذي غاب عن نهائي كأس الملك بعد إصابته بنزلة معوية شارك في جزء من مران الأمس لكنه لم يُظهر الجاهزية الكاملة مما دعا المدرب إيميليانو دياز إلى استبعاده من اللقاء.

الدوسري انضم إلى مجموعة من نجوم الهلال لن يلعبوا اللقاء وهم جانج هيون سو وجوستافو كوييار للإيقاف والثلاثي سلمان الفرج وناصر الدوسري وعبد الإله المالكي للإيقاف.

إيميليانو دياز والتجربة الثانية مع الهلال

يخوض إيميليانو مساعد ونجل المدرب رامون دياز الهلال للمرة الثانية بعد سفر والده إلى الأرجنتين لانشغاله بأمور عائلية.

المباراة الأولى لإيميليانو كانت أمام أبها في الدوري السعودي وانتهت بفوز الهلال 3-0.

دياز يُحدد بديل جانج هيون سو أمام الاتحاد

اختار إيميليانو دياز المدرب الذي سيقود الهلال أمام الاتحاد محمد جحفلي ليُعوض الموقوف جانج هيون سو أمام الاتحاد.

طارق حامد ينضم لغيابات الاتحاد أمام الهلال

انضم طارق حامد للاعبي الاتحاد الغائبين عن الكلاسيكو أمام الهلال بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا.

ويفتقد الفريق خلال اللقاء لكل من زكريا هوساوي ومهند الشنقيطي وسويلم المنهالي، فيما انضم للقائمة في اللحظات الأخيرة أحمد بامسعود.

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الكشف عن سبب نقل الكلاسيكو من الدرة للملز

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