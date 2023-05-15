كذبة هلالية تساعد النصر؟ .. وزارة الرياضة تكشف أكبر مفاجأة عن نقل كلاسيكو الاتحاد

جدل نقل كلاسيكو الهلال والاتحاد يشتعل مجددًا

"لماذا تم نقل كلاسيكو الهلال والاتحاد إلى استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)؟!".. سؤال طرحه الملايين من عشاق العميد، قبل القمة المرتقبة.

الهلال يستضيف مساء اليوم الثلاثاء، نادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ حيث كان من المقرر أن يُقام الكلاسيكو، على ملعب الملك فهد الدولي، قبل نقله إلى "الملز".

ونقلت تقارير صحفية وقتها، أن اختيار "الملز" لاستضافة الكلاسيكو، جاء بـ"طلب" من الإدارة الهلالية؛ بسبب سوء أرضية استاد الملك فهد الدولي، وهو ما اتضح خلال لقاء الزعيم وأوراوا رد ديموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

ولكن.. رجاء الله السالمي، مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، أكد في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، على أن استاد الملك فهد الدولي، جاهز 100% لاستضافة أي حدث.

وكشف السالمي، عن أن وزارة الرياضة، تواصلت مع الرابطة السعودية المحترفة؛ للاستفسار أيضًا عن سلامة أرضية الملعب، بعد هذا الجدل.

وأشار مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، إلى أن الرابطة، أكدت على أن أرضية استاد الملك فهد الدولي، لا توجد بها أي مشكلة أبدًا.

جماهير العميد من ناحيتها، اتهمت اتحاد الكرة السعودي، بنقل الكلاسيكو إلى ملعب صغير السعة؛ من أجل حرمان الفريق الأول من عشاقه، ومساعدة النصر في سباق التتويج بلقب الدوري.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر "الوصيف".