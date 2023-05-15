قبل الطرد من جنة الهلال .. قرار تاريخي من سلمان الفرج وعبدالله المعيوف عن الاعتزال

حسم مستقبل سلمان الفرج وعبدالله المعيوف مع نادي الهلال

فاجأ سلمان الفرج وعبدالله المعيوف، ثنائي نادي الهلال، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بـ"قرار تاريخي" عن مستقبليهما، مع عالم الساحرة المستديرة.

الفرج والمعيوف توّجا منذ يومين، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، مع نادي الهلال؛ بعد الفوز على الوحدة في النهائي بـ"ضربات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر خاصة، عدم صحة أنباء "اعتزال" ثنائي نادي الهلال، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن الفرج والمعيوف، قررا الاستمرار مع الزعيم الهلالي، حتى نهاية عقوديهما مع الفريق الأول لكرة القدم.

ويرتبط الفرج البالغ من العمر 33 سنة، بعقد مع نادي الهلال، حتى يونيو 2025، بينما تنتهي علاقة المعيوف، مع الفريق الأزرق، في صيف عام 2024.

جدير بالذكر أن سلمان الفرج، غاب عن 50% تقريبًا من مباريات الزعيم، في السنوات الخمس الأخيرة لـ"الإصابة"، بينما تلقى المعيوف، انتقادات عنيفة في الموسم الرياضي الحالي، قبل تألقه في نهائي الكأس؛ وسط تأكيدات على رغبة الإدارة، في الاستغناء عنهما، ضمن ثورة الإحلال والتجديد، في الصيف القادم.