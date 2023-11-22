أخبار الهلال اليوم | عودة سافيتش للتدريبات، وموقف نيفيش من العروض الإنجليزية

سافيتش يُنعش تدريبات الهلال

انتعشت تدريبات الهلال الجماعية يوم أمس بتواجد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد تعافيه من إصابته بالتواء في الركبة، والتي تعرض لها خلال مواجهة الفتح في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

اللاعب شارك في جزء من مران الأمس لكن متوقع أن يخوض التدريبات كاملة اليوم الأربعاء.

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