أخبار الهلال اليوم | ضرب ليونيل ميسي .. ومدة غياب سالم الدوسري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الـ31 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ31 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | "أنت من ضرب ليونيل ميسي!" .. طفل يصدم علي البليهي بتجاهله

رغم أن العالم بأكمله تحدث عن اللاعب صاحب المناوشة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلا أن طفلًا سعوديًا تجاهل علي البليهي؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بعد الحديث عن صفقة سيرخيو راموس .. علي البليهي يُقلق جمهور الهلال

بدأت التقارير الصحفية تتحدث بثقة أكبر عن قدوم المدافع الإسباني سيرخيو راموس؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، لدوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وإن كان الاختلاف لا يزال حول النادي الذي سيمثله. "اقرأ التفاصيل"

لغة الأرقام تتحدث .. "ليونيل ميسي لن يضيف للدوري السعودي كما فعل كريستيانو رونالدو!"

بينما ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لدوري روشن السعودي، يقلل البعض من الصفقة مقارنة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

رامون دياز يقود تدريبات الهلال

يصل المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق نادي الهلال، إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الجمعة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن دياز سيحضر التحضير الأخير لفريق الهلال، قبل مواجهة الخليج مساء غدٍ السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 ببطولة دوري روشن للمحترفين.

الخليج يصحح أوضاعه قبل لقاء الهلال

أكد حسين الدبيس مدير الكرة بنادي الخليج، على أن فريقه استفاد بشكل كبير من فترة التوقف الدولي السابقة، حيث استطاع تصحيح الأخطاء التي كان يقع فيها.

وقال الدبيس خلال تصريحات لموقع "سبورت 24": "لعبنا مباراة تجريبية أمام هجر، وإن شاء الله سنكون جاهزين لمواجهة الهلال".

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الهلال يكشف مدة غياب سالم الدوسري

كشف نادي الهلال، عن طبيعة إصابة سالم الدوسري جناح الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة منتخب السعودية أمام بوليفيا الودية، وأيضًا مدة الغياب.

وأشار الهلال عبر بيانه إلى أن الدوسري يعاني من إصابة في مفصل القدم، وسيحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 10 أيام، قبل العودة إلى الملاعب.

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